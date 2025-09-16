西半山美麗臺重建項目命名天御　三複式戶1.2萬呎、全港分層最大

恒地（0012）及新世界（0017）西半山美麗臺重建項目命名為天御（THE LEGACY），項目由兩座住宅大樓組成，分兩期發展；預計所有單位將以招標形式推出。值得留意，項目設有2伙三層複式空中別墅，實用面積逾1.2萬平方呎，料為全港最大的分層戶。



分兩期發展 設2伙頂層過萬呎空中別墅

恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，項目由兩座住宅大樓組成，分兩期發展，總實用面積超過40萬平方呎。

其中項目頂層設有2伙三層複式空中別墅，實用面積逾1.2萬平方呎。單位設獨立私人升降機大堂及4部升降機，及附設私人車庫，提供最多8個車位及1個電單車位。

據了解，現時全港單一分層單位最大料為鴨脷洲豪宅凱玥的頂層複式，實用面積9,336平方呎。

恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民（左） 、新世界發展營業及市務部總監何家欣（右）

早於20年前已展開收購美麗臺

翻查資料，恒地（0012）及新世界（0017）早於20年前展開收購美麗臺，並成功在2016年完成收購及展開重建。其後在2019年9月獲屋宇署批出動工紙重建，最終在2024年3月獲批入伙紙，涉及172伙，上述項目現時地址已改為衛城道8號。