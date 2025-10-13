周末新盤錄87伙按周升28%　西半山天御第一期標售兩伙　吸金逾2億

周末未見新盤開售。過去兩日（11日、12日）新盤市場共錄得約87伙成交，較上周的68宗上升28%。恒地（0012）及新世界（0017）西半山美麗臺重建項目天御（THE LEGACY）第一期招標沽兩伙，吸金逾2億元。



天御第一期招標沽兩伙 吸金逾2億

恒地（0012）及新世界（0017）西半山美麗臺重建項目天御（THE LEGACY）第一期招標沽兩伙，吸金逾2億元。涉及單位為第2座30樓B室，實用面積2,335平方呎，屬四房四套間隔，以1.03億元連雙車位沽出，呎價44,269元。據資料指，如買家於若90日內提前完成交易，可獲2.39%回贈即涉約247萬元。

至於，另外一伙成交為第2座32樓A室，實用面積2,329平方呎，同屬四房四套間隔，以1.04億元連一個車位沽，呎價44,776元。

西半山美麗臺重建項目天御

日出康城GRAND SEASONS沽18伙

會德豐地產發展的將軍澳日出康城GRAND SEASONS亦沽18伙，成交價483.1萬至768.2萬元，呎價14,519至15,530元，屬一至兩房間隔，實用面積由323至453平方呎，當中最貴一伙為GRAND SEASONS第1A座55樓B室，屬兩房連梗廚間隔，實用面積495平方呎，以768.2萬元沽出，呎價15,519元。

將軍澳日出康城GRAND SEASONS

柏瓏現樓沽出268伙 套現逾24億

由信置（0083）、嘉華（0173）及中國海外（0688）錦上路站柏瓏II亦沽3伙，當中最高成交價及呎價為1座17樓B7單位，實用面積352平方呎，成交價570.36萬元，呎價16,203元。據知，柏瓏以現樓形式推售以來已沽出268伙，套現逾24億元。