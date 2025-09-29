西半山天御第2期上樓書　三層複式戶1.25萬呎　全港最大分層單位

發展商積極推出超級豪宅。恒地（0012）及新世界（0017）西半山美麗臺重建項目天御（THE LEGACY）第二期，今日（29日）最新上載樓書，涉及66伙，主打大單位，實用面積2,682至12,582平方呎，戶型涵蓋三房至五房間隔，當中位於52至55樓的三層複式大宅較第一期面積11,200平方呎更大，料為全港最大分層單位。



第二期涉及66伙 最大三層複式戶12582呎

據樓書資料，當中面積最大單位為3樓、52至53樓，以及55樓至天台的三層複式大宅，單位實用面積12,582平方呎，屬四房間隔，連2,186私人天台，以及1,283平方呎平台，至於3樓為私人升降機大堂。

單位面積非常寬敞，設有4部升降機，其中兩部為屋内升降機，1部為升降機大堂，而其餘1部位於工作室內。單位内置一條迴旋形樓梯。其中在55樓設有健身房、桑拿房、書房，以及總統套間，至於天台部份設有露天泳池。

而最細單位為6樓的A室，實用面積為2,682平方呎，三房間隔，外連597平方呎花園。

最細單位為6樓的A室。

分兩期發展

項目由兩座住宅大樓組成，分兩期發展，總實用面積超過40萬平方呎。其中項目頂層設有2伙三層複式空中別墅。單位設獨立私人升降機大堂及4部升降機，及附設私人車庫，提供最多8個車位及1個電單車位。

據了解，現時全港單一分層單位最大料為鴨脷洲豪宅凱玥的頂層複式，實用面積9,336平方呎。

早於20年前已展開收購美麗臺

翻查資料，恒地（0012）及新世界（0017）早於20年前展開收購美麗臺，並成功在2016年完成收購及展開重建。其後在2019年9月獲屋宇署批出動工紙重建，最終在2024年3月獲批入伙紙，涉及172伙，上述項目現時地址已改為衛城道8號。