中原：首3季普通話買家9900宗、總值逼近千億　內地客最愛呢區！

中原地產今日（20日）發表報告指，普通話拼音登記買家入市宗數已連續兩季上升，今年第三季錄得3,797宗，較上季3,559宗增幅近7%。同期全港一、二手私樓成交量達1.5萬宗，其中普通話拼音買家佔25%。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，今年首三季普通話拼音買家入市宗數已達9,900宗，總值941億元，全年有望突破1.2萬宗，打破去年1.16萬宗紀錄，創下歷史新高。



普通話拼音買家人數連升兩季 連續兩季300億以上

報告指出，該類買家於上季的總入市金額達380億元，按季急升14%，並連續兩季維持在300億元以上。相當於每名普通話拼音買家平均花費達1,002萬元在香港買「磚頭」，較首兩季的890萬元及933萬元上升。另外第三季普通話拼音買家登記宗數及金額，均創同期季度歷史新高。

不過與樓市高峰期相比，購買力仍有距離。參考2018年第三季人均入市金額1,486萬元，創歷史新高。隨着樓價自高位回落，普通話拼音買家則趁低位積極吸納，入市步伐明顯加快。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（盧翊銘攝）

啟德逾半買家普通話拼音登記 單季成交金額逾50億

今年第三季，普通話拼音買家十大熱門入市地區包括啟德新區、康城、黃竹坑、西營盤、何文田、灣仔、深水埗、上環、兆康及大角嘴，合共錄得1,637宗成交，佔整體成交逾四成。

其中啟德表現最突出，錄得667宗買賣登記，總值達91億元；當中344宗以普通話拼音登記，佔比高達51%，成交金額逾50億元，較次位黃竹坑的38億元高出三成以上。報告解釋啟德吸引內地客主因是區內大多數是新樓，及一手供應選擇多，加上新盤定位中高端，配套逐步完善，近年成為非本地買家入市熱點，睇樓量持續活躍。

啟德區新盤。

日出康城、黃竹坑緊隨其後 各錄230宗及218宗

日出康城及黃竹坑分別錄得230宗及218宗普通話拼音買家入市，反映中高價新盤及港鐵沿線物業承接力強，繼續成為內地及非本地買家的首選。至於屋苑層面，第三季最多普通話拼音買家入市的屋苑為港島南岸（218宗），其次為日出康城（200宗）及NOVO LAND（103宗）。