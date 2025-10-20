元朗錦綉花園洋房1780萬沽、呎價1.7萬　造價及呎價均創近期高位

新界大型洋房式屋苑成交價回暖。元朗錦綉花園一幢洋房以1,780萬元沽出，呎價約17,198元，成交價及呎價均創屋苑近期新高。



利嘉閣錦綉及北區豪宅分行助理分區經理呂國雄稱，上述成交為元朗錦綉花園河北11街雙號屋，實用面積約1,035平方呎，屬3房1套間隔，連約3,173方呎花園，外望開揚山景。

附設花園逾三千呎

呂氏指，新買家已睇樓近1年，近日見市場有回升跡象，見上述洋房罕有連單邊大花園放售，所以決定購入心頭好自住。客人心儀屋苑環境舒適，單位有逾3,000呎大花園作為綠化空間相當寫意，決定洽購。業主原以1,800萬元放售單位，議價後以1,780萬元沽出，折合實用面積呎價約17,198元，成交價及呎價均創屋苑近期新高。

2022年買入價1600萬

據悉，原業主於2022年以約1,600萬元買入單位，持貨至今易手，帳面獲利約180萬元，期內物業升值約11%。他補充，該屋苑現有約100個單位放盤，最低入場費由約818萬元起。

錦綉花園建有5,024間花園洋房，為全港最大型的低密度高尚住宅區，規模堪比一個小市鎮。（陳志光先生提供/資料圖片）

錦綉花園更有一座大型污水處理廠，處理及分解邨內污水，因此居民無須向政府繳交排污費（陳志光先生提供/資料圖片）