元朗錦綉花園洋房1780萬沽、呎價1.7萬 造價及呎價均創近期高位
撰文：蔡偉南
出版：更新：
新界大型洋房式屋苑成交價回暖。元朗錦綉花園一幢洋房以1,780萬元沽出，呎價約17,198元，成交價及呎價均創屋苑近期新高。
利嘉閣錦綉及北區豪宅分行助理分區經理呂國雄稱，上述成交為元朗錦綉花園河北11街雙號屋，實用面積約1,035平方呎，屬3房1套間隔，連約3,173方呎花園，外望開揚山景。
附設花園逾三千呎
呂氏指，新買家已睇樓近1年，近日見市場有回升跡象，見上述洋房罕有連單邊大花園放售，所以決定購入心頭好自住。客人心儀屋苑環境舒適，單位有逾3,000呎大花園作為綠化空間相當寫意，決定洽購。業主原以1,800萬元放售單位，議價後以1,780萬元沽出，折合實用面積呎價約17,198元，成交價及呎價均創屋苑近期新高。
2022年買入價1600萬
據悉，原業主於2022年以約1,600萬元買入單位，持貨至今易手，帳面獲利約180萬元，期內物業升值約11%。他補充，該屋苑現有約100個單位放盤，最低入場費由約818萬元起。
上世紀37萬買錦綉花園洋房 退休長者一個原因現1380萬沽貨｜多相轉租為買｜減息加上市況轉好 租客擲913.8萬買錦綉花園洋房三房元朗錦綉花園撻訂貨1072萬重售 三個月賣貴84萬｜單位直擊錦綉花園發展商第三代接棒 吳天偉轉型開拓市區民生商廈