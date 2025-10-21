錦上路柏瓏III加推82伙　折實均價14228元、加價1至2%　入場509萬

由信置（0083）、嘉華（0173）及中國海外（0688）錦上路站第二期柏瓏III，於今日（21日）首輪公開發售138伙，即日沽出137伙，佔推售單位逾99%，單日套現逾8億元。發展商即晚加推第3張價單共82伙，折實均價14,228元，輕微加價1至2%。



加推82伙 入場費509.04萬

是次加推82伙全數為標準單位，包括1房8伙及2房74伙。扣除最高16%折扣優惠後，折實售價509.04萬元至788萬元，呎價範圍13,119元至 15,481元。⁠ 入場單位為5座11樓B5單位，實用面積353平方呎，屬一房連開放式廚房間隔，折實價509.04萬元，呎價14,420元。

細分四座共680伙 不設特色戶

柏瓏III 細分四座發展，共涉及680伙，實用面積339至770平方呎，涵蓋一房至三房間隔，不設特色戶。戶型方面，一房戶實用面積由339至385平方呎，共224伙；兩房戶實用面積由445至562平方呎，共358伙；三房戶實用面積683至770平方呎，共98伙。