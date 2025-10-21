納米樓始祖｜大埔嵐山兩房505萬沽、狂蝕兩球　夠買同屋苑開放式

新界大型屋苑錄大額蝕讓。被稱為「納米樓始祖」的大埔嵐山，屋苑一伙兩房單位新近以505萬元連租約沽出，呎價約10040元。原業主於7年前買入單位，帳面蝕讓245萬元離場，蝕幅逾三成，蝕讓金額足夠買入同屋苑一伙納米開放式戶。



中原地產分行經理楊頌堯表示，是次成交為大埔嵐山8座高層D室，實用面積503平方呎， 屬兩房間隔，單位最初以約538萬元叫價放盤，議價後連租約以505萬元沽出，實用平均呎價10,040元。新買家見單位價錢合理，間隔合用，沒睇樓即入市單位，打算先收租一段時間，其後再收回自用。

低估價逾一成 7年勁蝕245萬

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為570萬元，而恒生估價則為562萬元。即最新成交價較估價低10至11.4%。

據知，原業主於2018年以750萬元購入單位，持貨7年，是次轉手帳面勁蝕245萬元，單位期內貶值約32.7%。不過由於單位曾用作收租用，料租金可抵消部分蝕幅。

大埔嵐山。

蝕讓金額足夠買入同屋苑一伙納米樓

翻查資料，今年6月份該屋苑一伙實用面積196平方呎的7座高層D室，以238.3萬元沽出，成交呎價12,158元。反映上述兩房單位的蝕讓金額，足夠買入同屋苑一伙納米樓。

大埔嵐山。（羅君豪攝）