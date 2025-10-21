恒地申強拍西半山羅便臣道55號舊樓
撰文：蔡偉南
出版：更新：
恒地（0012）繼續收購西半山羅便臣道豪宅地段一帶的舊樓，恒地最新就羅便臣道55號棕櫚閣舊樓，向土地審裁處申請進行強拍程序。據文件資料，發展商已集合項目超過7成業權，項目的現用值（Existing Use Value，EUV）約6.53億元。
上述強拍申請人包括3家公司，全部註冊地址均會恒基的中環國際金融中心二期ifc2總部。是次強拍為2025年土地審裁處接獲的第5宗強拍申請，羅便臣道55號棕櫚閣於1965年已經落成，樓齡約60年，現為一幢13層高的住宅，基座為停車場，地盤面積約16,917平方呎。
恒地現時持有項目業權約71.43%，符合樓齡60至70年申請強拍的門檻。
據測量師今年7月進行的估值報告，項目的現用值約6.53億元。報告指，假設項目日後以地積比率5倍重建1幢15層高的住宅（另設5層將主要用作停車場及會所等用途的平台），總樓面約8.5萬平方呎，料日後重建價值（Redevelopment Value, RDV）約9.63億元。
市建局虧損4100萬 「同區7年樓齡」收購機制「做一個、蝕一個」「四大探長」韓森昔日資產 旺角舊樓6200萬沽蝕4成 澳門客接貨內房爆煲！雅居樂九龍塘義本道地盤被接管 兩年前9.66億完成強拍舊樓強拍｜財團底價1.23億統一長沙灣順寧道308至314號舊樓