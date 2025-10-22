錦上路站柏瓏III 周日次輪賣138伙　入場費489.46萬

信置（0083）、嘉華（0173）及中國海外（0688）錦上路站第二期柏瓏III 今日（22日）上載銷售安排，落實本周日（10月26日）進行第二輪發售138伙，入場費折實價489.46萬元。發展商表示，柏瓏系列全盤累售1,565伙，累積套現139億元。



次輪賣138伙、入場費489.46萬

第二輪發售138伙全數為標準單位，包括1房40伙及2房98伙。扣除16% 最高折扣優惠後，最低售價單位為5座2樓B7單位，實用面積352平方呎，1房(開放式廚房)，折實價489.46萬元，呎價13,905元。

另最低呎價單位為2座1樓B8單位，實用面積461平方呎，屬兩房連開放式廚房，折實價604.8萬元，呎價13,119元。

細分四座共680伙 不設特色戶

柏瓏III 細分四座發展，共涉及680伙，實用面積339至770平方呎，涵蓋一房至三房間隔，不設特色戶。戶型方面，一房戶實用面積由339至385平方呎，共224伙；兩房戶實用面積由445至562平方呎，共358伙；三房戶實用面積683至770平方呎，共98伙。