錦上路柏瓏III 首輪錄10組大手客買兩伙或以上　周日次輪賣138伙

信置（0083）、嘉華（0173）及中國海外（0688）錦上路站第二期柏瓏III 落實本周日（26日）進行第二輪發售138伙，入場費折實價489.46萬元。發展商表示，次輪發售單位涵蓋一至兩房，當中40伙為一房，另98伙為兩房，折實價由489.46萬元起，按定價計市值約10億元。



首輪銷售錄10組大手客買兩伙或以上

信和置業執行董事田兆源表示，日前首輪銷售7成買家為用家、3成為投資者。同時亦錄10組大手客購入兩伙或以上單位。

錦上路站柏瓏。

次輪賣138伙、入場費489.46萬

第二輪發售138伙全數為標準單位，包括1房40伙及2房98伙。扣除16% 最高折扣優惠後，最低售價單位為5座2樓B7單位，實用面積352平方呎，1房(開放式廚房)，折實價489.46萬元，呎價13,905元。

另最低呎價單位為2座1樓B8單位，實用面積461平方呎，屬兩房連開放式廚房，折實價604.8萬元，呎價13,119元。