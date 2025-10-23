揸住十年都要輸！北角健威花園兩房513萬蝕沽 終貶28萬或5%離場
撰文：黃祐樺
出版：更新：
二手市場續以蝕讓成交為主，北角健威花園兩房累減67萬元，終以513萬元沽出，上手業主持貨10年轉手帳蝕28萬元離場。
世紀21聯席董事蔡嘉駿表示是次成交為北角健威花園F座低層08室，實用面積約445平方呎，屬兩房間隔，望向北眺望樓景，原業主最初以580萬元叫價放盤，單位累減67萬元或11.6%，終獲買家以513萬元承接，呎價11,528元。
同類單位一年半微升12萬
另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為512萬元，而恒生估價則為464萬元，即最新成交價在估價範圍內。參考同類成交單位為F座低層08室，實用面積相若，於2024年3月以501萬元沽出，即同類單位一年半微升12萬元。
據知，原業主業主於2015年1月以541萬元購入單位，持貨10年至今，是次轉手帳面蝕讓28萬元，單位期間帳面貶值5.2%。
