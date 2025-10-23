會地灣仔春園街新盤SPRING GARDEN擬短期內開價 料不少於30伙
撰文：黃祐樺
出版：更新：
會地旗下、現樓新盤灣仔春園街單幢新盤SPRING GARDEN今日（23日）公布最新部署及開放兩伙現樓示範單位參觀。發展商表示，項目將於短期內開價，料不少於30伙。
短期內開價料不少於30伙
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目上樓書後錄得不少用家及投資者查詢，亦有大手客有意買全層單位。至於後市方面，他續指市場憧憬美國減息，料下半年樓市有升幅。集團旗下住宅項目今年亦累沽1375伙，吸金175億元，料可超越去年220億元銷售額。
提供88伙 戶型涵一至兩房
SPRING GARDEN提供88伙，單位實用面積由242至398平方呎，戶型涵一至兩房，亦設連平台特色戶、或天台特色戶。標準單位方面，1房戶由278至292平方呎，共設60伙、佔比逾68%；兩房為398平方呎，共設20伙、佔比為逾22%。兩款單位均屬開放式廚房設計。
特色戶方面，連平台特色戶242至360平方呎，設4伙、佔比4.5%；連天台特色戶278至398平方呎，同樣設4伙、佔比4.5%。
投資者林少釵1.15億沽Shouson Peak洋房 13年蝕7780萬創屋苑新低揸住十年都要輸！北角健威花園兩房513萬蝕沽 終貶28萬或5%離場何文田傲玟複式撻訂戶7786.7萬重沽 較四年半前撻訂賣平36%錦上路站柏瓏III 周日次輪賣138伙 入場費489.46萬啟德天璽．天第2期單日沽6伙 套現逾2.88億 最貴四房9228萬沽