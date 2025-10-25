股市繼續先行　樓市能否隨後？把握四中全會「促進」香港繁榮機遇

香港經濟明顯好轉，股市從今年初至今上升了大約3成，每日成交金額也大幅增加至3千億港元左右。根據財經事務及庫務局資料顯示，今個財政年度上半年即4至9月，股票印花稅收入大約440億元，按年升1.43倍，相當於過去2024/25年度全年將近85%。此外，樓市也明顯復甦，今年4至9月買賣物業有關的印花稅收入按年升7%至92億元，樓價也反覆上升了3.11%。連同物業租約、以非買賣方式轉讓物業，股票及物業相關印花稅收入合共約536億元，相當於今年度約676億元印花稅收入預算的79%，成績讓人鼓舞。

香港金融市場蓬勃，股市錄得明顯升幅，大家對這個市場毫無懸念；然而樓市卻一直被唱淡，直到今年第三季預期減息來臨，樓市才開始反彈。坊間所形容的”股市先行，樓市隨後”是普遍常態，股市被視為經濟的溫度計和火車頭，股市走勢往往領先樓市變化，因為股市率先反映投資者對未來經濟前景的預期，資金先流入股市，推動股價上揚，上市公司獲得資金擴張，進一步帶動實體經濟改善，最終支撐整體樓市上升。

香港過去多次股市暴漲後，樓市就緊隨上漲，樓市漲幅雖相對比股市小，但大多數時間兩者都能夠前後同時進退。股市上漲通過提升投資信心和實體經濟表現，逐漸帶動樓市止跌回穩，甚至成交量出現增長。實際觀察中，樓市因購買者多為用家，較為保守，樓市行情通常滯後股市幾個月到一年不等。而如今香港的股樓狀況，正在重新演繹這一個循環，股市已經領先上揚了9個月，也該是輪到樓市的時候了。

國際形勢複雜 香港IPO稱冠

香港未來的發展，離不開國家的大力支持，中央第二十屆四中全會公報提出，要「促進香港、澳門長期繁榮穩定」。從「保持」到「促進」改變的只是兩個字，卻涵蓋多方面深意。可以預見，「十五五」期間，國家不只繼續將港澳納入整個發展大局，還會推出更多、更積極的、力度更大的新政策促進香港發展。香港受逆全球化、貿易摩擦等複雜多變的國際形勢影響，作為外向型經濟體的香港，其金融、航運、貿易等傳統優勢領域將面臨挑戰，在百年未有之大變局下，「保持」現狀已不適用，而是需要積極作出應對。香港必須把握一國兩制的獨特優勢，將「促進」繁榮穩定發揮得更加淋漓盡致。

香港努力配合國家給予的政策優惠，政府在金融市場繼續推動證監會及港交所優化上市機制，吸引內地以至全球各地具發展潛力的企業來港上市融資。港交所與證監會正進一步優化制度，以增強香港市場活力及競爭力。在一系列上市制度革新帶動下，香港新股市場今年首3季錄得66家新公司上市，公開招股(IPO)集資額達1824億元，按年升逾兩倍，集資金額冠全球。上市申請個案仍在快速增加，直至9月底，港交所還有近300宗上市申請在處理中，相當誇張，可以形容，中外企業都排隊爭取在香港上市。筆者認為，在金融如此興旺的情況下，樓市相對處於落後狀態，樓市這個慢牛也將緊隨其後，我對未來前景感到樂觀！

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。