周末新盤交投191伙按周升6%　woodis次輪30伙沽清、吸金近3億

周末再有新盤開售。過去兩日（25日、26日）新盤市場共錄得約191伙成交，較上周的180宗上升6.1%。錦上路站第二期柏瓏III 次輪銷售138伙，單日沽出約74伙，套現約5億元，另灣仔活道的新盤woodis 次輪銷售30伙已全數沽出，套現約2.97億元。



woodis次輪銷售30伙沽清

恒地（0012）位於灣仔活道的新盤woodis次輪銷售30伙已全數沽出，實用面積由244平方呎至598平方呎，套現約2.97億元，平均呎價26,303元。項目兩輪銷售共售出105伙，套現約10.57億元。次輪銷售中，用家佔約65%，投資者佔約35%。

恒地活道住宅新盤「woodis」。（黃祐樺攝）

柏瓏III 次輪銷售套現約5億

信置（0083）、嘉華（0173）及中國海外（0688）錦上路站第二期柏瓏III 次輪銷售138伙，單日沽出約74伙，套現約5億元。次輪銷售買家以用家為主，佔逾8成，投資客則佔近2成，最大手買家斥逾1,200萬元連購兩伙。

最貴一宗為柏瓏III 1座17樓B2單位，實用面積500平方呎，屬兩房間隔，成交價814.14萬元，呎價16,283元。 柏瓏系列累售1,640伙，佔已推出單位近95%，累積套現逾144億元。

錦上路站柏瓏。

何文田天鑄7751萬沽四房

新地（0016）以招標形式售出何文田天鑄標售單位為第1座20樓A單位，四房雙套及士多房連私人電梯大堂間隔，實用面積2,019平方呎，成交金額7,751.55萬元，成交呎價38,393元。

何文田天鑄。

柏蔚森周末沽4伙 套現逾3000萬

由新世界發展（0017）及遠東發展（0035）合作的啟德跑道區新盤柏蔚森 周末再售出4伙，套現逾3,000萬元。其中「柏蔚森II」第3座19樓P單位，望維港景，實用面積383平方呎，屬兩房設計，成交價785.3萬元，呎價20,504元。