樓價指數連升4個月　美聯：用家、長線及短線投資者相繼入市

差餉物業估價署今日公布9月份私人住宅售價指數，按月上升1.32%，連升4個月，年內走勢已轉跌為升，首9個月上升約1.14%，扭轉過去3年持續下跌趨勢。美聯物業分析師岑頌謙指出，樓價升勢持續，「美聯樓價指數」最新報132.11點，連升7周，較9月上升約1.54%，創自去年7月中後的15個月新高，而本年迄今樓價累計升幅進一步擴大至3.11%，比起年內低位更錄約4.62%的升幅，並同樣扭轉過去3年持續下跌趨勢。



「美聯樓價指數」

岑頌謙指出，年內受惠多項利好樓市因素帶動，包括美國重啟減息、港股造好引發財富效應、調低細價物業印花稅、租金持續向上激發「租轉買」需求及長線投資者入市等之下，帶動樓價低位回升。隨著本月底聯儲局有望進一步減息，將持續利好樓市，全年樓價甚至有機會達至5%升幅。

租金指數連升10個月

差估署樓價指數轉跌為升的同時，該署的租金指數更進一步向上。差估署9月私人住宅租金指數按月升0.2%，連升10個月；同期美聯「租金走勢圖」9月份以實用面積計算的私人住宅平均呎租報約38.78元，按月微升約0.03%，連升8個月，續創歷史新高，今年首9個月已累積上升約2.95%。年內樓價與租金雙雙錄升幅，「價租齊升」的情況自2021年後再現。

減息效應吸引用家、長線及短線投資者繼續入市

岑頌謙續稱，隨著減息效應進一步發揮，吸引用家、長線及短線投資者繼續入市，而早前中美關稅再起爭端亦隨著雙方達成初步的共識而得以緩和，均為樓市注入正面動力，對樓價呈正面作用；租金方面，本港住屋需求持續殷切，加上政府積極吸納人才來港，為租金帶來支持，故此相信年內「價租齊升」情況將延續。

「美聯樓價指數」與美聯「租金走勢圖」每年變化