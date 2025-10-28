差估署：9月租金指數報200點　按月升0.2%　首9個月租金累升3.9%

據差估署最新資料，2025年9月份私樓租金指數報200點，較2025年8月的199.6點，按月升0.2%，並創2019年8月以來次高水平，今年首九個月，租金指數累升3.9%。



值得留意，私樓租金指數歷史高位為2019年8月份，當時指數高達200.1點，意味最新租金指數距離高峰僅低0.1點。



按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）租金指數報204.3點，按月升約0.2%；大型單位（D、E類）報150.7點，按月升約0.27%。

C類中大型單位租金升最多

至於細分各類戶型，A類單位（實用面積431平方呎或以下）報219.7點，按月升約0.46%；B類單位（431至752平方呎）報199.4點，按月表現持平%；C類單位（實用面積753至1,076平方呎）報169點，按月升約0.48%。

D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）則報155.9點，按月升約0.39%；E類單位（1,722平方呎或以上）則報139.4點，按月表現升0.07。

萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒。

料2025年住宅租金有望再上升4至5%

萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，政府各類人才計劃令勞動人口及高收入人士規模稍為回升，對住宅租務需求繼續有剛性支持，未來幾個月住宅租金走勢保持平穩，2025年住宅租金有望再上升4至5%，創歷史新高。料2026年租金走勢繼續平穩向上，再升3至5%。