美聯：近四個月逾億元超級一手豪宅吸金破100億

隨著股市造好，投資氣氛熾熱，超級豪宅新盤成為市場資金追捧的焦點，近月交投表現強勁，帶動下半年不足四個月已吸金逾百億元。據美聯資料，下半年迄今(截至10月27日)逾億元一手成交錄45宗，涉及總金額達102億元，較上半年30宗及約60.9億元分別大幅上升約5成及約67.5%。



每半年逾億元一手成交量及金額

美聯物業分析師岑頌謙指出，隨著美國減息，港股造好引發財富效應，相信超級豪宅新盤持續成為資金追捧對象。美國最新議息結果即將公佈，市場預期將再次減息，加上內地亦持續放寬銀根，增加市場資金的流動性，配合近期不少豪宅新盤推售，料下半年逾億元一手成交將挑戰70宗及150億元水平，有望同創一手銷售條例後的半年度紀錄新高。

料全年吸金達150億元、創半年度紀錄新高

岑頌謙又指出，下半年迄今(截至10月27日)一手超級豪宅金額升幅明顯較急勁，主要因受多宗極大額成交的帶動。據資料顯示，下半年迄今超過5億元一手個案共有5宗，相比起上半年僅2宗逾5億元個案大幅急升。該5宗個案包括山頂歌賦山道1,3&5號1幢洋房以約10.88億元售出；同屬山頂的歌賦山道15號一幢洋房亦以約7.9億元售出；九龍半山緹外兩個頂層相連戶分別以約6億元及約5.8億元售出；位於南區的壽臣山15號1幢洋房亦以約5.79億元售出。

山頂歌賦山道15號超級豪宅。

若按一手住宅物業銷售網的地區劃分，下半年迄今(截至10月27日)逾億元一手成交45宗個案中，港島區包辦首3位，當中以西半山最多，錄21宗，佔約46.7%；赤柱則錄7宗，壽臣山及淺水灣則有4宗；至於餘下的13宗則分布香港其他地區，如山頂、何文田、筆架山等傳統豪宅地區，以及啟德、九龍站等新晉地區。