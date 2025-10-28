新加坡客3.038億購九龍塘西谷道1號屋地

市區豪宅地段錄大宗屋地成交個案，九龍塘西谷道1號屋地以3.038億元沽出，承接新買家為新加坡客。



上述九龍塘西谷道1號屋地，現為一幢1954年落成的兩層高舊樓物業，實用面積3,582平方呎，在10月份以3.038億元沽出，成交呎價約84,813元。新買家為龍勝置業有限公司（NEW ASIA PROPERTIES LIMITED），其公司董事為一名持有新加坡護照的人士。

原業主鮑氏家族設立獎學金支持港大

該屋地最初由鮑志成及鮑關柔馨兩夫婦持有，其後在1981年起改由5名姓鮑人士持有，而在2014年則再改由三名姓鮑人士持有。

值得留意，上述鮑氏家族過去曾成立鮑志成鮑關柔馨獎學金支持香港大學，而在2004年港大則設立鮑氏醫學及衛生教育研究所。