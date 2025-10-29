會地灣仔SPRING GARDEN加推30伙、最平798萬　周日首輪開賣60伙

會地旗下、現樓新盤灣仔春園街單幢新盤SPRING GARDEN加推價單2號，合共30伙單位，單位折實售價798.5萬元起。項目同時公布銷售安排1號，於本周日(11月2日)，以價單形式推售60伙標準戶。



會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，Spring Garden自公布首張價單後參觀人潮不絕，至今錄1,500認購登記，超額24倍。因此加推價單2號30伙單位，包括22個1房(開放式廚房)單位、8個2房(開放式廚房)單位。是次推出之單位實用面積278至398平方呎，單位折實售價798.5萬元起，折實呎價由27,346元起。

周日首輪開賣60伙、同步招標8伙特色戶

他續稱，項目亦公布銷售安排1號，於本周日(11月2日)，以價單形式推售60伙標準戶，包括45個1房(開放式廚房)單位、15個2房(開放式廚房)單位，實用面積278至398平方呎，折實售價798.5萬元起，折實呎價由27,346元起。是次銷售安排1號推售之單位預計可套現約6.4億元(售價計)，折實約5.6億元。

另外，本周日招標發售8伙特色戶，包括4伙平台特色戶、4伙天台特色戶，實用面積242至398方呎。