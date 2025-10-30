將軍澳海悅豪園中層兩房563萬沽　原業主持貨4年蝕「兩球」離場

將軍澳坑口海悅豪園本月暫錄3宗買賣成交，屋苑一伙兩房單位最新以563萬元沽出，原業主持貨4年，帳面虧損近「兩球」離場。



香港置業將軍澳中心分行營業經理鍾月嬌表示，上述售出單位為海悅豪園1座中層C室，實用面積約432平方呎，屬2房間隔，向東北。原業主以約595萬元放盤約2個月後吸引外區客洽詢，雙方經議價後以563萬元成交，實用呎價約13,032元。據悉，新買家為上車客，心儀單位鄰近港鐵站，故睇樓1次後即決定承接上述單位。

2021年7月買入價755萬

資料顯示，原業主於2021年7月以約755萬元購入上述單位，是次易手，帳面虧損約192萬元。

鍾月嬌表示，二手交投回升，優質盤源持續減少，促使買家加快入市決定，海悅豪園本月暫錄3宗買賣成交。