美國減息｜新地：第四季樓市價量齊升　中信泰富：料轉向寬鬆政策

美國聯儲局(FED)決定減息0.25厘，將聯邦基金利率降至3.75厘至4厘之間，屬於連續兩季度減息，議息結果符合市場預期。各大銀行今日﹙30日﹚亦宣布減P，其中龍頭滙豐宣布減P 0.125厘，港元最優惠利率回到5厘。



新地雷霆：第四季樓市相信會持續價量齊升

新地副董事總經理雷霆表示，近月市場氣氛明顯轉好，新盤去貨速度理想，加上減息周期展開，料第四季樓市相信會持續價量齊升。

新地副董事總經理雷霆。

中信泰富李肇文：料加息周期有機會結束轉向寬鬆貨幣政策

中信泰富物業代理有限公司董事李肇文表示，香港亦跟隨減息0.125%，預期聯儲局加息周期有機會結束轉向寬鬆貨幣政策。低利率環境將是支撑香港樓市復蘇的關鍵因素之一，利率下降不僅降低了購房者的資金成本，還提升投資者對未來現金流的預期。

又指，租金指數已連漲10個月創歷史次高水平，更提升了住宅物業的投資吸引力。而香港住宅租金收益率已超越內地一綫城市水平，這種收益優勢預料會吸引更多內地資金流入。