針織商人羅建生女兒3.54億買天御特色戶　家族八月11億沽山頂洋房

豪宅市場暢旺，由恒地（0012）及新世界（0017）發展的西半山美麗臺重建項目天御（THE LEGACY），一伙50樓全層特色戶獲針織商人羅建生女兒擲逾3.54億元入市。該家族曾在今年8月底以10.88億元沽山頂歌賦山道1號洋房，創近年一手新盤豪宅新高。



針織商人羅建生女兒入市

是次成交為天御一期2座50樓全層特色戶，實用面積4,710平方呎，屬三房三套設計，在9月下旬以逾3.54億元連兩個停車位，以及一個電單車停車位沽出，呎價75,363元。至於，登記買家為羅詠賢（LAW, WINNIE WING YIN），與針織商人羅建生女兒同名，料為同一人。

西半山美麗臺重建項目天御。

10.88億沽山頂歌賦山道1號洋房

據知，針織商人羅建生家族持有的山頂歌賦山道1、3、5號豪宅項目，在今年8月底以10.88億元沽出1號洋房，成交呎價高達94,997元，售價料創近年一手新盤豪宅新高。

除住宅外，該家族於商廈市場亦有動作，在今年1月以1.45億元沽出中環指標甲廈皇后大道中九號23樓1至3室，成交呎價為18,575元，持有至今逾30年轉手升值8.6%。