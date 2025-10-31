靈活辦公空間TEC進駐中環國金一期　佔地2萬呎、設300個工作站

靈活辦公空間服務商德事商務中心（The Executive Centre，簡稱TEC）宣布，其全新據點於中環國際金融中心一期（One IFC）9樓開幕。



全新的高級服務式辦公室佔地近20,000平方呎，設有近300個工作站，新據點為TEC在香港開設的第13個中心。

德事商務中心香港區負責人蘇楚雯（Jennifer So）表示，集團自1994年紮根香港，一直致力於為亞太地區的高端靈活辦公空間樹立標杆。全新的中心設有會員休息廊，並配備一站式服務的咖啡吧，享維多利亞港海景。

One IFC營運一個月、租用率約60%

她又表示，市場對高端優質的辦公空間服務需求持續增長，近年亦不乏內地企理的查詢及承租，而全新開業的One IFC據點，營運約一個月，已錄得約60%的租用率，可見高端及靈活性高的辦公空間服務的普及及優勢。