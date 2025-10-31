冠君擴充共享辦公空間Eaton Club　中環、灣仔、旺角合共8萬呎

冠君產業信託（2778）旺角旗艦物業朗豪坊辦公大樓49樓，擴充共享辦公空間Eaton Club。Eaton Club自2016年成立以來持續擴展共享辦公空間網絡，目前於中環、灣仔及旺角的總樓面面積已達8萬平方呎。



冠君產業信託表示，Eaton Club 是信託大生態圈（Ecosystem）中的重要成員，而朗豪坊辦公大樓正持續強化其作為大健康商業生態圈的核心樞紐角色，並逐步成為初創及創新企業在九龍市區的首選據點。全新擴充的49樓 Eaton Club 配備多元設施與多種辦公及活動場地，能夠滿足初創企業與多元職業者對共享辦公及活動空間的需求，並呼應政府支持創新企業引進與協助企業拓展國際市場的發展方向。

Eaton Club 總經理李少薇表示，隨著商業重心逐漸向非傳統金融區擴展，集團選擇在朗豪坊擴展，是為了打造一個促進協同效應的樞紐，加強會員與集團寫字樓及商場租戶之間的聯繫，建立更強大的合作網絡。

Eaton Club自2016年成立以來持續擴展共享辦公空間網絡，隨著朗豪坊49樓全新空間投入使用，目前於中環、灣仔及旺角的總樓面面積已達8萬平方呎。新樓層特別增設多間一至二人辦公室，滿足初創及小型團隊需求。

李少薇補充，新空間亦設有可容納50人的辦公方案，因為觀察到越來越多大型企業傾向採用彈性租約及一站式服務。會員同時享有地點靈活性，例如租用朗豪坊空間的會員亦可使用中環花園道三號的設施，包括集團自家營運的餐廳和活動場地。