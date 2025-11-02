香港置業：56%市民有意入市　樓價看升比例創9季新高

受惠減息及租金上升的帶動，「租轉買」用家與長線投資者入市意欲增。香港置業10月份透過問卷形式進行客戶置業意向調查，結果顯示約56%受訪者表示考慮在未來12個月內入市，創3季新高。



對於後市樓價走勢，調查結果顯示，預期未來12個月本港樓價下跌(即睇淡後市)的受訪者比例，由上季約62.4%急跌至約38.6%，跌幅達23.8個百分點，並創10季新低。相反，預期未來12個月本港樓價上升(即睇好後市)的受訪者比例，由上季僅約9.1%升至今季約22.9%，升幅達13.8個百分點，創9季新高。



美國再次減息，本港同日有大型銀行宣布跟隨減息0.125厘，港元最優惠利率降至5厘，減息之勢，加上租金上揚及政策利好，香港置業上調今年一手住宅成交量預測至1.9萬宗，創下自2013年《一手住宅物業銷售條例》實施後的新高；二手住宅交投預測亦調升至4.5萬宗，創4年新高；樓價預計呈現低單位數增長，扭轉過去3年持續下跌的趨勢。

市民入市意欲升至56% 創有紀錄第4高

為了解市民的置業意向，香港置業10月份透過問卷形式進行客戶置業意向調查，成功收回327份有效問卷。調查結果顯示，受惠於美國減息及本港銀行下調最優惠利率，市民入市意欲持續上升。約56%受訪者表示考慮在未來12個月內入市，創3季新高，亦是自2016年第2季有紀錄以來的第4高；其餘約44%受訪者則表示暫未考慮入市。

受訪者未來12個月入市考慮比率

此外，對於後市樓價走勢，預期未來12個月本港樓價下跌(即睇淡後市)的受訪者比例，由上季約62.4%急跌至約38.6%，跌幅達23.8個百分點，並創10季新低。相反，預期未來12個月本港樓價上升(即睇好後市)的受訪者比例，由上季僅約9.1%升至今季約22.9%，升幅達13.8個百分點，創9季新高；其餘約38.5%受訪者認為樓市將平穩發展，按季升幅亦達10個百分點。

調查反映市民對後市態度轉趨樂觀，入市信心顯著回升。事實上，近月樓價呈上升趨勢；差餉物業估價署最新公布的私人住宅售價指數9月報292.5點，按月上升約1.3%，創14個月新高，帶動今年樓價累計由跌轉升，扭轉了近年跌勢。

受訪者對未來12個月本港樓價走勢的看法

上車客市場主流 投資比例低位反彈

樓市呈現顯著回暖跡象，三大需求—包括自用買家「租轉買」、長線投資者「買樓收租」，以及短線投資者「短炒」同步進場，帶動住宅樓巿交投活躍。調查發現，有接近4成(39.8%)受訪者有意「上車」置業，連續兩季主導市場；另外有約35.5%受訪者計劃換樓；餘下約24.8%受訪者則計劃購入物業作投資用途。

受訪者購買物業用途