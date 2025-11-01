啟德海灣累售445個伙、套現逾37億　會所連園林逾15萬呎｜多圖

由嘉華國際（0173）、會德豐地產及中國海外（0688）合作發展的啟德新盤「啟德海灣」，項目至今累售445個單位，套現超過37億元；10月共錄得17宗成交，以兩房單位為主。短期內有機會加推項目一期新一批單位。



項目亦提供住客會所「CLUB SUPER MARINA」，其中會所連園林逾15萬平方呎，提供約 65 項室內外玩樂設施。其中多功能運動館配備震撼視聽的 LED 燈光效果、專業音響器材，以及巨型 LED 屏幕同時亦設有5條爬道的攀石牆。

嘉華國際發展及租務總監（香港地產）尹紫薇（右）

設三大特色游泳池

另亦設三大特色游泳池，包括長約50米、設有5條泳道的度假式戶外游泳池、約25米室內恆溫游泳池及約25米戶外天際游泳池。其中天際游泳池可望向啟德體育園及東九龍景。至於會所頂層更設有逾3,000平方呎的 「SPORTS BAR」，以運動為設計概念的會所餐廳，相連室外設計，計劃將來為住戶提供餐飲服務。

戶外設逾9.8萬呎園林

戶外設逾98,000平方呎四季花漾園林，栽種超過100棵花樹及10萬棵灌木，設有多個主題花園，園林環繞300米長的健‧步徑。