嘉里緹外逾四千呎分層豪宅2.5億　全盤累售41伙、套現130億

豪宅市場持續錄得成交。嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號「緹外」今日（10月31日）成功以招標形式售出第5座6樓一伙逾4,000平方呎分層大宅。項目繼早前售出第5座7樓頂層特色全層相連大宅後，10月內第二宗成交，合共套現8.3億元 。



最新成交單位為「緹外」第5座6樓B室分層大宅，實用面積為4,378平方呎，屬四房四套房連兩間工人房間隔，剛以2.5億元成交，實用面積呎價約57,104元。上述成交價包括兩個住宅停車位。

項目至今累售41伙，總成交金額逾130億元，平均成交實用面積呎價約6萬元。

嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號「緹外」。

設5座住宅大樓及3座矜罕院墅組成

「 緹外」由5座住宅大樓及3座矜罕院墅組成，僅提供61個分層大宅及3座院墅。分層大宅實用面積則介乎3,466至8,583平方呎，涵蓋標準分層大宅、花園大宅以及天台頂層特色大宅。3 座矜罕院墅實用面積為11,382平方呎至11,692平方呎，每座均特設逾萬呎前後花園、室外游泳池、升降機以及私人停車庫。