周末新盤錄147伙按周跌44%　SPRING GARDEN即日沽清、套現逾5.6億

周末再有新盤開售。過去兩日（1日、2日）新盤市場共錄得約147伙成交，較上周的191宗上跌44%。灣仔春園街單幢新盤SPRING GARDEN 以價單形式推售60伙，項目沽清套現逾5.6億元。另啟德天璽．天第2期招標沽3伙套現逾 1.67億元。



SPRING GARDEN即日沽清 套現逾5.6億

會地旗下、現樓新盤灣仔春園街單幢新盤SPRING GARDEN 以價單形式推售60伙標準戶，於大手客時段，不足兩小時即全數沽清，套現逾5.6億元，當中更有10組買家買全層四伙單位。

灣仔春園街單幢新盤SPRING GARDEN。

天璽．天第2期逾 1.67億元沽3伙

新地（0016）旗下啟德天璽．天第2期招標沽3伙，單日套現逾1.67億元，涉及第1座32樓B單位、第2座40樓D單位，以及第2座38樓C單位，屬四房單位，成交金額由4,470萬元至7,380.46萬元，成交呎價由36,147元至40,821元。

當中最貴一伙為第1座32樓B單位，屬四房雙套房及工作間連私人電梯大堂間隔，實用面積1,808平方呎，連1個車位，成交金額為7,380.46萬元，呎價為40,821元。

啟德天璽．天。

九龍灣皓日沽兩伙吸金1848萬

恒隆地產（0101）發展的九龍灣皓日連沽兩伙，吸金1,848萬元。其中一伙單位位於8樓F室的三房戶型，實用面積為593平方呎，成交價約973萬元，折實成交呎價約16,402元。另外一伙為11樓D室，屬兩房梗廚戶型，實用面積為498平方呎，折實成交價約875萬元，折實成交呎價約17,561元。