會地灣仔SPRING GARDEN今首輪推售60伙　即日沽清、套現逾5.6億

會地旗下、現樓新盤灣仔春園街單幢新盤SPRING GARDEN周日(11月2日)以價單形式推售60伙標準戶。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，於大手客時段，不足兩小時即全數沽清，套現逾5.6億元。



他又指出，當中更有10組客人搶購全層四伙單位，鍾情項目位處港島核心，租務回報優厚。客人中更不少屬專業人士，包括銀行家、工程師及建築師，受項目英倫設計、區內特色商店餐廳與都會氣息吸引。項目有望短期內加推。

SPRING GARDEN今日(11月2日)以價單形式推售60伙標準戶，包括45個1房(開放式廚房)單位、15個2房(開放式廚房)單位，實用面積278至398平方呎，折實售價798.5萬元起，折實呎價由27,346元起。整批折實市值約5.6億元。

另外，周日同步招標發售8伙特色戶，包括4伙平台特色戶、4伙天台特色戶，實用面積242至398方呎。