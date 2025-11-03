炒家出動！新屯門中心兩房戶388萬沽　5個月炒貴一成

近月二手樓市好轉，個別炒家成功快賺一筆。屯門新屯門中心錄得一宗短炒個案，屋苑一伙兩房戶在今年6月初以388萬元易手，惟近月再以428萬元沽出，持貨約5個月升值一成。



置安居分行經理蘇永耀表示，上述成交個案為新屯門中心10座低層C室，實用面積462平方呎，兩房間隔，放盤不足一周即以428萬元沽出，成交呎價9,264元。

據悉，原業主於今年6月初以388萬元買入單位，其後進行簡單裝修即獲買家承接，持貨短短約5個月，帳面賺40萬元或10.3%。

↓↓新屯門中心10座低層C室↓↓

該炒家於同一屋苑兩度短炒

據市場消息，上述炒家於今年6月中以400萬元沽出同屋苑9座中層F室，實用面積455平方呎的兩房戶，該單位於2024年9月以340萬元購入，帳面賺60萬元或17.6%。意味該炒家已成功於同一屋苑兩度短炒。

近月該屋苑亦錄得租務個案，單位為新屯門中心10座中層B室，實用面積462平方呎，每月租金13,800元，呎租約30元，新租客為機組人員。