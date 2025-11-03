10月地產代理人數37668人　終止17個月連跌　每5.2名代理爭一張單

根據地產代理監管局數據，截至今年10月底，全港的地產代理人數共錄得37,668人，較上個月的37,591人，按月上升約77人或0.2%，終止17個月連跌。數字同時較2022年2月、即逾3年半前高位42,408人，累跌4,740人或即跌11.2%。



據地產代理統計數字，截至10月底，整體物業宗數共錄得7,179宗，按月上升309宗或4.9%，以9月份最新持牌代理人數計，即每5.2名代理爭一張單。

持有地產代理（個人）牌照（俗稱大牌或「E牌」）的人數錄17,460人，按月少54人。而「S牌」營業員牌照，則錄20,077人，按月多131人。

至於反映分行數目的營業詳情說明書截至今年10月底錄得6,569份，按月少8份。