南豐啟德AIRSIDE寫字樓出租率80%　市場供應多、料租金難反彈

南豐集團旗下啟德AIRSIDE寫字樓部份今年連錄大手租務，出租率升至約80%；AIRSIDE商場出租率則高達90%。



AIRSIDE商場出租率高達90%

南豐集團香港地產處執行董事許謙讓表示，AIRSIDE寫字樓部份連錄大手租務，包括上海商業銀行承租約7萬平方呎樓面。目前該寫字樓已高達約80%，涉約96萬平方呎，平均呎租約35至50元。他表示，由於市場供應仍多，包括西九龍將有大型甲廈項目落成，需時消化樓面，料租金僅平穩，而且難以明顯反彈。

商場人流、生意明顯上升

零售商場部份，南豐集團市務及傳訊部總經理李樂敏表示，集團積極推動知識權IP經濟，今年商場舉行逾40個IP體驗活動，受啟德體育園多個大型活動舉行下，商場整體人流較去年同期升35%、生意升25%。

啟德大型商業項目AIRSIDE。

集團今年樓盤銷售額20億

至於樓盤銷售方面，南豐集團香港地產處執行董事許謙讓透露，集團今年銷售額約20億元，主要來自南區深水灣徑8號、將軍澳日出康城LP 10。至於2023年底中標的港鐵（0066）東涌東站1期發展項目，最快於2027/28年銷售。又透露，集團正積極研究競投後日截標的港鐵屯門第16區第一期發展項目。