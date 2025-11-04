啟德海灣現樓示位曝光　藝術融⼊生活概念　短期加推不少於100伙

由嘉華國際（0173）、會德豐地產及中國海外（0688）合作發展的啟德新盤啟德海灣，今日（4日）公布最新部署及開放一伙現樓示範單位予傳媒參觀。



嘉華國際銷售經理（香港地產）王鼎豪表示，項目首度開放現樓示範單位，預告短期內加推新一批單位，料至少一成單位即約逾100伙，主力推一至兩房單位，定價參考同區及項目成交。過去周末該盤亦錄不少查詢，當中內地客佔4成，另6成屬本地客。

客房改裝開放式設計繪畫室

發現商同時亦開放現樓2B座29樓C室連裝修及改動示範單位，實用面積450平方呎，單位原裝屬兩房間隔連開放式廚房間隔，發展商將其中一間客房改裝成開放式設計的繪畫室，並設趟門開關。

↓↓啟德海灣2B座29樓C室↓↓

單位設計以「讓生活成為藝術，讓藝術融⼊生活」為設計概念，融入「Art Gallery」元素。單位間隔四正，空間感十足；長方形的客飯廳不設玄關位，內櫳採光量高，客廳亦擺放不少由國際跨界藝術家馬興文設計的藝術品。

至於主人房貫徹單位設計風格，以簡約線條為主，睡房擺放標準雙⼈床，床頭放置白色烤漆可伸縮梳妝台兼床頭櫃。

嘉華國際銷售經理（香港地產）王鼎豪。