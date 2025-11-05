美聯：預計首11個月整體物業註冊量逼近7.2萬宗　創4年新高

據土地註冊處資料顯示，10月整體物業(包括一手私樓、二手住宅、一手公營房屋、工商舖、純車位及其他等)註冊量合共錄7,190宗，較9月6,870宗上升約4.7%，連升2個月，創3個月新高。



美聯物業分析師岑頌謙指出，雖然10月期間中美就關稅問題一度再起衝突，但在減息週期重啟及多項利好因素推動下，本港樓市氣氛依然向好，物業交投暢旺，料將於11月註冊量反映出來，屆時整體物業宗數有望進一步挑戰7,400宗水平，將連升3個月，並將創自去年11月後的1年新高。

每月整體物業註冊量

首10個月整體物業註冊量已超越22年全年及23年全年

值得留意，今年樓市表現向好，單計首10個月整體物業註冊量已達64,582宗，不僅超越22年全年59,619宗及23年58,035宗水平，分別高出約8.3%及約11.3%，與去年全年67,979宗亦僅相差不足3,400宗。

隨著預期11月宗數有望進一步升至7,400宗水平，即首11個月將逼近72,000宗，屆時將超越去年全年水平，並創4年新高。

每年整體物業註冊量