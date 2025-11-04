宏安炮台山101 Kings Road獲批入伙紙　累沽183伙、套現逾16.9億

宏安地產（1243）旗下炮台山101 Kings Road今日（4日）獲批入伙紙，宏安地產執行董事程德韻表示，推售至今共沽出183伙，售出逾7成單位，套現超過16.9億元，短期內將開放現樓示範單位予公眾參觀，並預計月內可以交樓。



累沽183伙 套現逾16.9億

宏安地產營業及市務總經理黃文浩表示，101 Kings Road10月份內已錄得15宗成交，成交金額逾1.64億元，亦將於短期內公佈新一輪的銷售部署。

炮台山101 Kings Road。

宏安2020年夥旭輝控股18.8億購入

項目位於英皇道101號及111號，佔地約12,695平方呎，前身為炮台山英皇道101號商廈全幢，前稱成報大廈，宏安於2020年夥拍旭輝控股（0884）購入，成交價高達18.8億元。

其後，宏安與荷蘭資產管理公司APG匯集基金合作進行住宅重建，發展商曾指，每呎樓面地價不高於1.5萬元，總投資額超過29億元。