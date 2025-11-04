啟德天璽．天第2期首批118伙　折實均價25280元　貴第1期近三成

新地（0016）旗下啟德天璽．天第2期今日（4日）公布首張價單涉及118伙，扣除10%折除優惠及4%回贈後，折實平均呎價25,280元，一房入場費為653.53萬元。



值得留意，天璽．天第1期在2024年9月份開價，當時首批182伙，折實平均呎價19,668元，開放式戶折實最平476萬元。以天璽．天兩期的首批折實平均呎價作比較，新一期大幅調高28.5%。



雷霆形容首批屬「核心收藏價」 料旺市延續至明年

新地副董事總經理雷霆形容首張價單屬「核心收藏價」，目前減息周期已經展開，料第4季價量齊升，旺市將延續至明年。至於今批價單定價參考項目第一期一手及二手成交。至於早前招標售出單位造價，亦較一期有三至四成升幅。

一房、兩房各佔100伙、18伙

首張價單提供118伙，分佈於天璽．天第1座及第2座的Elite Zone。戶型涵蓋一房至兩房，當中包括100伙一房及18伙兩房，實用面積為297至482平方呎，首批單位價單售價由764.2萬元至1,744.8萬元，價單呎價由25,130至38,773元，扣除10%折除優惠及4%回贈後，折實售價則由約653.53萬元至1,507.51萬元，折實呎價由21,712元至33,500元。

左起新地副董事總經理雷霆、新地代理總經理胡致遠。

新地代理總經理胡致遠表示，項目明日對外開放預約現樓參觀，本周五接受認購登記。同時今張價單除了提供10%折扣優惠外，亦額外為買家提供最多4%回贈。當中包括如果買家可以在180日內提前成交可獲2%回贈，以及如無使用發展商特別按揭優惠亦可獲額外2% 回贈。

去年9月天璽．天第1期首批折實均價19,668元

值得留意，啟德天璽．天第1期在2024年9月份開價，當時首批182伙，分佈於天璽．天第3座、第5座及第6座的Elite Zone，折實平均呎價19,668元，開放式戶折實最平476萬元。此外，啟德天璽．天的地皮於2018年由新地以逾251億元奪得，創下當時本港官地史上最貴紀錄，若單計住宅地，至今仍屬最貴，每呎樓面地價為17,776元。

設有兩座大樓 細分為3個區域

啟德天璽．天第2期設有兩座大樓，合共提供584伙單位。當中細分為3個區域，首先為「Elite Zone」，位處第1座及第2座的5樓至28樓。其次為「Sky Tower」，位處第1座32樓至50樓，涉62伙單位；第三個名為「Summit Tower」，位處第2座32樓至50樓，涉60伙。其中「Sky Tower」及「Summit Tower」屬特殊樓層，1樓將設有專屬大堂及穿梭電梯直達該區域，中間不停其他樓層。

天璽．天第1期住宅部份以空中花園為分界，設不同區域：Elite Zone，Peak Tower，Pinnacle Tower以及 Apex Tower。至於天璽．天第2期則為左邊兩幢住宅大樓。

啟德天璽．天佈局圖。