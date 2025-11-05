啟德維港‧灣畔第1A期首批139伙　折實均價25484元　入場672萬

由中國海外（0688）、九龍倉集團（0004）、恒基地產（0012） 及嘉華國際（0173） 合作發展的啟德跑道區項目「維港‧灣畔」第1A期，今日傍晚突擊開價，公佈價單第1號，涉及139伙，折實平均呎價25,484元，入場費672萬元。同時落實周日 (11月9日) 發售60伙維港海景單位。



參考同系第1B期首張價單103伙，折實平均呎價29,628元，即今批單位較第1B期首批賣平近14％。



首張價單提供139伙，佔期數全數單位約22%，涵蓋一至兩房，實用面積由319平方呎至513平方呎，扣除最高12%折扣優惠，折實售價由672萬元至1,586.8萬元，折實呎價21,066元至30,932元。

入場最平售價及呎價為第1A座2樓C室，實用面積319平方呎，屬一房連開放式廚房間隔，扣除最高折扣，折實售價為672萬元，折實實用面積呎價21,066元。

中國海外地產董事總經理游偉光（右二）

全盤共分4期發展 合共提供約2,060伙

「維港‧灣畔」共分4期發展，合共提供約2,060伙。當中第一期細分A、B兩期發展，共1,146伙。當中第1A期迎海門由3座大樓組成，合共提供635伙，而第1B期臨海門由2座大樓組成，合共提供511伙。

2019年以159.5億奪地皮創跑道區新高、地價13,238元

項目在2019年由中國海外、恒地 、九倉及嘉華合組的財團以159.5億元奪得，以總金額計算，當時創跑道區地價新高。地皮最高可建樓面120萬平方呎計，即平均樓面地價約13,238元，則當時創啟德跑道區海景地皮的地價新低。