富臨楊維5億沽大圍橙色空間全幢工廈　樓上燕窩莊承接

由富臨集團（1443）創辨人兼主席楊維或相關人士持有的大圍橙色空間全幢工廈，在今年2月份推出招標，意向價7億元。該幢工廈落實以約5億元易手，呎價約2,117元，承接的新買家為樓上燕窩莊。



上述物業為大圍成運路2至8號橙色空間全幢工廈，樓高9層，總建築面積約236,148平方呎，在10月9日落實以5億元易手。新買家為浩智興業有限公司（HUGE WISE CORPORATION LIMITED），其公司董事為侯君俠（HAU,KWAN HAP）及侯君剛（HAU,KWAN KONG）。二人均為售賣貴價優質補品的樓上有限公司董事（前稱樓上燕窩莊）。

樓上創辦人侯君剛。

樓上燕窩莊主力售賣貴價優質補品。

富臨2013年買入價4.98億

資料顯示，物業原由富臨集團（1443）創辨人兼主席楊維或相關人士持有，其於2013年以4.98億元買入全幢工廈。

大圍成運路2至8號橙色空間全幢工廈配套齊全，提供3部電梯，地下樓底特高達5.4米，亦設有40呎貨櫃車位。物業地下附有車路直接連接1樓停車場，全層提供18個貨車位。物業亦設有三塊大型廣告牌，目前由大廈知名租戶使用，分別為電動車龍頭比亞迪及國際網購轉運商Buyandship。