益兆、俊和長沙灣合作盤幸薈提供95伙　獲批入伙紙、擬月內現樓賣

由益兆集團控股及俊和發展合作的長沙灣青山道439號新盤項目，今日（6日）命名為幸薈（SOYO SQUARE），項目提供95伙，戶型涵蓋開放式至兩房單位。發展商表示，項目已取得入伙紙，最快月內現樓方式推售。



涵蓋開放式至兩房單位

益兆集團控股銷售及營銷總監黃詩詠表示，項目由住宅及基座商舖組成，提供95個開放式至兩房單位，亦保留露台連工作平台設計，目前已取得入伙紙，目前銷售籌備工作已進入最後階段，最快月內現樓方式推售。

左起：益兆集團控股銷售及營銷總監黃詩詠、益兆集團控股副總裁林浩、俊和物業發展控股總經理何俊威、俊和物業發展控股物業發展高級經理潘燿基。

毗鄰長沙灣或茘枝角站

益兆集團控股副總裁林浩表示，項目屬SOYO系列第二作，「SQUARE」除展現項目的規模之外，更象徵系列的延伸與多元拓展；中文名延續「薈」字系列，寓意幸福薈萃之地。

俊和物業發展控股總經理何俊威表示，項目毗鄰長沙灣或茘枝角港鐵站，往來圈內甲級商業中心及西九文化區等只需約15分鐘路程。