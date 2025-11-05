JPEX案｜「抽水王」林作兩年前為入市加密貨幣　連沽兩層樓套千萬

虛擬資產交易平台JPEX案有新進展，警方將落案起訴16人，包括6名集團核心成員、7名加密貨幣場外交易所（OTC）的負責人及協助宣傳網紅，以及3名傀儡戶口持有人。除了主腦及核心成員，案中備受關注的，是配合宣傳JPEX平台的網紅，據了解，今次被檢控的網紅及OTC負責人包括林作等。



在JPEX案爆煲前，林作在2023年中已表明要趕及入市加密貨幣，因而放售鑽石山星河明居及紅磡海逸豪園兩個單位。不過最終該兩個單位在JPEX案爆煲後，2023年底連環沽出，合共套現約1,488萬元。



林作在2023年12月初以750萬元沽出紅磡海逸豪園15座低層兩房，單位望園林景，實用面積約560平方呎，原本叫價1,000萬元，終以750萬元沽出，成交呎價約13,393元。

據悉，單位原由林作母親持有，早於2006年以380萬元買入，及後於2016年以550萬元轉售予林作，故單位實際升值約97%。

其後在2023年12月底，林作則以約738萬元沽出鑽石山星河明居C座低層03室，實用面積517平方呎，三房間隔，附設平台，成交呎價約14,275元。該單位於2014年買入價，當時購入價622萬元，是次易手帳面升值約116萬元或約19%。

