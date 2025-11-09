啟德海灣加推102伙　折實平均呎價18052元　入場費491.3萬元

由嘉華國際（0173）、會德豐地產及中國海外（0688）合作發展的啟德新盤啟德海灣，加推第6號價單共102伙，屬全新第2C座單位，折實平均呎價18,052元，入場費491.3萬元。



加推價單提供102伙

加推第6號價單提供102伙，包括63伙一房單位，以及39伙兩房。單位實用面積由305 平方呎至439平方呎，扣除25%折扣優惠，折實呎價由16,003元至20,274元，折實售價由491.3萬元至871.8萬元。

啟德新盤啟德海灣。

入場費491.3萬元

折實呎價及售價最低單位為第2C座3樓M單位，實用面積307平方呎，屬一房間隔，扣除最高25%折扣優惠後，折實呎價為16,003元，折實售價為491.3萬元。

兩房單位方面，呎價及售價最低單位為第2C座3樓L單位，實用面積430平方呎，間隔為兩房連開放式廚房，折實呎價為16,500元， 折實售價為709.5萬元。