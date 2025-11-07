單幢盤唔保值 深水埗南昌一號三房645萬沽 持貨8年仍蝕過百萬
撰文：李煥好
出版：更新：
近年樓價續跌，抗跌力弱的市區單幢盤再錄大額蝕讓。深水埗南昌一號三房單位最新以645萬元售予自住客，呎價約15,394元。原業主持貨八年，帳蝕約128.8萬元或約16.6%。
香港置業西九龍分行首席聯席董事曾家輝表示，上述成交單位為南昌一號高層D室，實用面積約419平方呎，屬三房間隔，單位向東北，享開揚山景。
代理透露，原業主叫價650萬元，放盤一個月後，獲區內首置客垂青。該買家心儀單位素質及周邊環境，睇樓兩次後決定承接。單位最終以645萬元成交，呎價約15,394元，屬市價成交。
上手持貨八年 帳面仍蝕逾百萬
資料顯示，原業主於2017年9月以773.81萬元購入上址，持貨約8年，現轉手帳面蝕讓約128.8萬離場，單位期內貶值約16.6%。
錦上路柏瓏I、II 單日撻12伙 涉樓價1.53億 眾買家輸1531萬訂金藍籌屋苑難逃蝕讓！嘉湖山莊三房套525萬沽 6年終輸逾一成離場CCL轉跌報140.35點、按周跌0.67% 分析：料短期樓價升勢不變上車客零議價入市 510萬買元朗YOHO TOWN兩房 上手8年貶值1.5%佳明粉嶺北映薈明開放VIP參觀示位 擬下周招標賣特色戶｜多圖