單幢盤唔保值　深水埗南昌一號三房645萬沽　持貨8年仍蝕過百萬

近年樓價續跌，抗跌力弱的市區單幢盤再錄大額蝕讓。深水埗南昌一號三房單位最新以645萬元售予自住客，呎價約15,394元。原業主持貨八年，帳蝕約128.8萬元或約16.6%。



香港置業西九龍分行首席聯席董事曾家輝表示，上述成交單位為南昌一號高層D室，實用面積約419平方呎，屬三房間隔，單位向東北，享開揚山景。

代理透露，原業主叫價650萬元，放盤一個月後，獲區內首置客垂青。該買家心儀單位素質及周邊環境，睇樓兩次後決定承接。單位最終以645萬元成交，呎價約15,394元，屬市價成交。

上手持貨八年 帳面仍蝕逾百萬

資料顯示，原業主於2017年9月以773.81萬元購入上址，持貨約8年，現轉手帳面蝕讓約128.8萬離場，單位期內貶值約16.6%。