周末新盤錄102伙按周跌31% 　SPRING GARDEN全盤標準戶沽清

市場一手市場交回落，過去兩日（8日、9日）新盤市場共錄得約102伙成交，較上周的147宗跌31%。灣仔春園街單幢新盤SPRING GARDEN 以壓軸銷售20伙再度沽清，項目所有標準戶沽清，連特色戶計共套現逾8億元。



會地SPRING GARDEN標準戶沽清

會地旗下、現樓新盤灣仔春園街單幢新盤SPRING GARDEN 周六賣壓軸20伙標準戶，不足1小時再度全數沽清，當中有4組大手客搶購全層四伙單位，以及2組客人買入兩伙單位。項目短短一星期內，所有標準戶火速售罄，連同特色戶招標成交，全盤套現逾8億元。

灣仔春園街單幢新盤SPRING GARDEN。

信置柏瓏、凱柏峰周末沽5伙吸金逾2900萬

信置（0083）等發展，位於錦上路站柏瓏及康城站凱柏峰，周末兩日共沽5伙，包括柏瓏系列4伙及凱柏峰1伙，套現逾2900萬元。

當中柏瓏系列最高成交價單位為柏瓏III第1座10樓B2單位，實用面積500平方呎，成交價743.73萬元，呎價14,875元。最高成交呎價單位為柏瓏II 第7座19樓B3單位，實用面積354平方呎，成交價569.73萬元，呎價16,094元。

另凱柏峰I沽第1B座56樓F單位，實用面積337平方呎，成交價590.82萬元，呎價17,532 元。

宏安101 Kings Road 兩房連梗廚1226.3萬沽

宏安地產（1243）旗下炮台山101 Kings Road亦以1,226.3萬元沽一伙兩房連梗廚單位，涉及為29樓L室，實用面積為434平方呎，呎價為28,256元。項目自推售至今共售出184伙，套現超過17億元。