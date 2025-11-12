湯臣湯子嘉1.12億買天御　採360天成交期　提前成交獲樓價12%優惠

豪宅市場暢旺，由恒地（0012）及新世界（0017）發展的西半山美麗臺重建項目天御（THE LEGACY），獲湯臣集團副主席兼執行董事湯子嘉擲1.12億元入市，呎價約4.8萬元。



天御高層四房四套1.12億沽

是次成交為天御2座高層B室，實用面積2,335平方呎，屬四房四套間隔，在上月中以1.12億元沽出，呎價48,060元。至於，新買家為湯子嘉（TONG CHI KAR CHARLES），與湯臣集團副主席兼執行董事湯子嘉同名，料為同一人。另除住宅外，湯子嘉亦擲688萬元買天御一個車位，造價區內車位次高。

西半山美麗臺重建項目天御。

提前成交獲樓價12%優惠

據成交紀錄冊顯示，湯子嘉是次入市採360天成交期，若提前於90日內完成交易，亦可獲樓價12%提前成交優惠。另同時獲發展商代繳40%印花稅、樓價3%的「新居傢俬津貼」現金回贈。

翻查資料，湯臣集團是由湯君年所創立，及後在香港上市，早年轉戰內地房地產，當中最有名是發展上海「湯臣一品」豪宅，其妻子為台灣影星徐楓，現為湯臣集團董事長。至於湯子嘉則為其長子。