投資者林子峰4250萬沽愉富大廈三房豪宅　14年帳賺450萬離場

二手市場轉活，有資深投資者趁機沽貨。物業投資者、優品360創辦人之一的林子峰，新近以4,250萬元沽出東半山愉富大廈三房豪宅，呎價2.7萬元。林子峰持貨14年，轉手帳面升值450萬元或12%離場。



新買家料為台灣服裝設計師

據資料指，是次成交為東半山愉富大廈A座高層2室，實用面積1,570平方呎，屬三房單位，新近以4,250萬元沽出，呎價約27,070元。

至於，新買家為黃薇（HUANG WEI），與台灣時尚服裝設計師黃薇同名，料為同一人。另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為5,029元，即最新成交價較估價低15%。

愉富大廈。

2011年林子峰與妻子聯名方式入市

至於，原業主資深投資者、優品360創辦人之一的林子峰，早在2011年與妻子李惠冰以聯名方式約3,800萬元購入單位。

及後在2017年妻子李惠冰甩名，並以內部轉讓方式約4,080萬元轉至林子峰名下。換言之，林子峰持貨至今14年轉手，帳面賺450萬元，單位期內升值12%。