上環信德中心中層4753萬沽 呎價僅1.2萬、重回15年前水平
撰文：蔡偉南
出版：更新：
港島指標甲廈信德中心新近錄得企業購入辦公樓面自用的買賣成交，其呎價僅約1.2萬元，重回15年前水平。
中原（工商舖）寫字樓部高級區域營業董事蔡德寶表示，是次成交物業位於上環干諾道中168至200號信德中心西翼22樓04及05室，面積約3,961平方呎，剛以約4,753.2萬元成交，平均呎價約12,000元。
據了解，新買家為港交所上市公司「杭品生活科技」旗下的全資附屬公司「金高峰服裝國際」；翻查資料，杭品生活科技登記辦事處為同廈33樓3309室，面積約2,418平方呎，有傳該企業擬將購入物業作為集團辦公室自用，預料是次成交屬業務擴充。
原業主為「農地大王」邱志堅
蔡氏補充，該單位原本由有「農地大王」之稱的邱志堅持有，並登記於邦鴻有限公司名下，早於2007年12月以約3,747萬元購入，折合呎價約9,460元，現持貨近18年帳面獲利約1,006.2萬元，升值約27%。
同廈高峰期呎價高達4萬
蔡氏續稱，信德中心西翼最近一宗低於呎價1.2萬元的成交，要追溯至2010年10月，同廈 28樓03至04室，面積約2,752平方呎，以約3,178.5萬元沽出，涉及呎價約11,550元。而該廈呎價最高的成交則為17樓09室，面積約1,391平方呎，於2019年7月以約5,564萬元易手，呎價高見4萬元，與最新成交呎價的差幅達七成，反映信德中心西翼寫字樓呎價於近幾年間已經歷相當大幅度回調。
蔡氏指出，現時信德中心西翼約有34個放售盤，叫價為由每平方呎近14,000至37,600元不等。
