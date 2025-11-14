樓市回暖信號？海天晉特色戶3428萬連車位沽　呎價逾3萬同類新高

二手市場錄得高價成交。將軍澳海天晉一伙頂層特色戶，新近以3,428萬元連車位成交，呎價高達30,744元，創屋苑同類型單位呎價新高。



美聯物業區域聯席董事唐文廸表示，上述成交單位為海天晉2座頂層特色戶，實用面積約1,115平方呎，並連同約1,165平方呎天台及約451平方呎平台。單位以3,428萬元連車位易手，呎價30,744元，創屋苑同類型單位呎價新高。

成交單位為海天晉2座頂層特色戶，實用面積約1,115平方呎，並連同約1,165平方呎天台及約451平方呎平台。（資料圖片）

較屋苑同類單位呎價貴逾兩成

代理透露，屋苑對上一宗同類型高價成交於2023年錄得，為同屋苑第3座頂層特色單位。該單位同樣為實用面積1,115平方呎、附帶天台及平台的特色戶，享有相同座向及景觀。單位當時以2,800萬元成交，呎價為25,112元。與是次新成交個案相比，即屋苑同類單位的呎價兩年內攀升逾兩成。

上手持貨九年 帳賺156萬離場

另外，原業主於2016年以約3,272萬元購入上述單位連車位，持貨約9年，轉手帳面賺約156萬元或約4.8%。