銀主散貨！恒生銀行「腰斬」3.21億沽環球大廈頂層　物業貶值56%

核心商業區再錄大蝕讓，放盤約一年的中環環球大廈26樓及27樓全層銀主盤，由銀主恒生銀行以約3.21億元沽出，物業總面積約20,766平方呎，呎價約15,000元。物業成交價較七年前大幅貶值約4.05億元，跌幅高達56%。



頂層海景戶呎價僅1.5萬元

美聯商業董事李鎮龍表示，今次賣出的為頂層相連戶為環球大厦26及27樓全層，物業總面積約20,766平方呎，享有海景並以交吉形式交易。

原業主2016年高峰期斥7.26億買入 近年恒生銀行沒收

資料顯示，原業主為蔡明輝等，於2016年高峰時以約7.26億元購入，當時呎價高見34,961元。早前該物業被恒生銀行沒收，是次由銀主沽貨，成交價較七年前大幅貶值約4.05億元，跌幅高達56%；若相較市場高峰期約44,000元的呎價，跌幅更達約65%，創環球大廈交易呎價十五年，即自2010年以來的新低。

同廈高峰期呎價高達4.4萬

李鎮龍表示，是次銀主盤成交呎價約15,000元，若按目前市場租金計算，租金回報率可達3.5厘或以上，回報相當可觀。相比高峰期呎價約44,000元，現時入市成本大幅降低。