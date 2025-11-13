「舖王」鄧成波家族5.52億放售旺角銀城廣場一籃子貨
撰文：蔡偉南
出版：更新：
「舖王」鄧成波家族再有物業資產推出放售，該家族持有的旺角銀城廣場一籃子商舖及寫字樓物業，新近以私人協商形式放售，意向價合共5.52億元。
萊坊香港投資部執行董事及大中華區私人客戶主管麥子興表示，上述放售物業為旺角西洋菜南街2A號銀城廣場一籃子商舖及寫字樓放售，包括8層全層零售或寫字樓樓層，以及多個寫字樓單位，零售部分建築面積合共約22,062平方呎，寫字樓部分則合共約36,560平方呎，總建築面積約58,622平方呎。
據了解，鄧成波家族早年向不同業主收購上述樓面，目前總意向價約5.52億元，呎價約9,416元。前租戶包括夾公仔店、台式彈珠機店、營養保健產品店及電腦產品店。
萊坊麥子興又表示，銀城廣場寫字樓部份、1樓商舖部份及地庫商舖部份的歷史高峰成交呎價分別為13,860元、111,500元及36,100元。
