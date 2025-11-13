會地今年累沽近1700伙、套現205億　將推黃竹坑站第6期、古洞新盤

會德豐地產今日（13日）表示，集團今年至今已售出近1,700伙，銷售金額突破200億元，接近205億元，當中山頂豪宅呎價蟬聯「亞洲樓王」。



會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，未來6個月推售啟德PARK PENINSULA系列的DOUBLE COAST III、港鐵黃竹坑站上蓋第6期項目第1期、古洞項目第1期及九龍塘龍庭里超級豪宅項目第1期。



Mount Nicholson頂層呎價14.44萬蟬聯「亞洲樓王」

山頂的超級豪宅Mount Nicholson第二期頂層特色戶Penthouse B連雙車位以6.09億元沽出，呎價14.44萬元，再創2025亞洲分層住宅呎價新高，蟬聯「亞洲樓王」。

MOUNT NICHOLSON。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀（左四）

灣仔SPRING GARDEN全盤套現逾8.1億

現樓新盤灣仔春園街單幢新盤SPRING GARDEN，一星期內沽出所有標準戶，特色戶亦連環招標成交，當中最高呎價達38,511元，全盤套現逾8.1億元。日出康城SEASONS系列項目今年至今售出601伙，套現逾37.6億元。

灣仔春園街單幢新盤SPRING GARDEN。

啟德跑道區系列沽651伙 套現逾106.68億

至於啟德跑道區系列，今年至今售出651伙，套現逾106.68億元；藍田KOKO HILLS，今年至今售出113伙，套現逾13.81億元；啟德MONACO MARINE，今年至今售出35伙，套現逾4.42億元；長沙灣維港滙，今年至今售出109伙，套現逾11.59億元。